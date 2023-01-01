Комната Марвина (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, Marvin's Room
Драмы98 мин12+
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Сюжет
Две сестры совершенно не похожи друг на друга. Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим. Именно она возложила на себя ответственность за семью, взяла на себя заботы о старом больном отце, а потом сама тяжело заболевает. Вспыльчивая, неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном эгоизме, потеряла контакт с семнадцатилетним сыном, отношения с которым приходится восстанавливать с большим трудом.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ДЦРежиссёр
Джерри
Цакс
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актриса
Дайан
Китон
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ХКАктёр
Хьюм
Кронин
- ГВАктриса
Гвен
Вердон
- ХСАктёр
Хэл
Скардино
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ММАктриса
�Марго
Мартиндейл
- СНАктриса
Синтия
Никсон
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ТСПродюсер
Тод
Скотт Броди
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- ТАХудожница
Трэйси
А. Дойл
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман