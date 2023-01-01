Комната Марвина
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Комната Марвина

Комната Марвина (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, Marvin's Room
Драмы98 мин12+

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Сюжет

Две сестры совершенно не похожи друг на друга. Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим. Именно она возложила на себя ответственность за семью, взяла на себя заботы о старом больном отце, а потом сама тяжело заболевает. Вспыльчивая, неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном эгоизме, потеряла контакт с семнадцатилетним сыном, отношения с которым приходится восстанавливать с большим трудом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Комната Марвина»

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