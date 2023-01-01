Комната Марвина (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Две сестры совершенно не похожи друг на друга. Кроткая сердечная Бесси посвятила всю себя другим. Именно она возложила на себя ответственность за семью, взяла на себя заботы о старом больном отце, а потом сама тяжело заболевает. Вспыльчивая, неуравновешенная Ли, замкнувшаяся в собственном эгоизме, потеряла контакт с семнадцатилетним сыном, отношения с которым приходится восстанавливать с большим трудом.



Комната Марвина смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.