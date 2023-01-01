Коммандос (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке, полковник в отставке Джон Матрикс, под другим именем, живeт в большом доме, вдали от города, вместе со своей одиннадцатилетней дочерью Дженни, пока еe не похищает бывший товарищ Джона…



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