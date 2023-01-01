Коммандос (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.31985, Commando
Боевики, Триллеры86 мин18+
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Сюжет
Бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке, полковник в отставке Джон Матрикс, под другим именем, живeт в большом доме, вдали от города, вместе со своей одиннадцатилетней дочерью Дженни, пока еe не похищает бывший товарищ Джона…
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb
- МЛРежиссёр
Марк
Л. Лестер
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- РДАктриса
Рэй
Дон Чонг
- Актёр
Дэн
Хедайя
- ВУАктёр
Вернон
Уэллс
- ДОАктёр
Джеймс
Олсон
- ДПАктёр
Дэвид
Патрик Келли
- АМАктриса
Алисса
Милано
- Актёр
Билл
Дьюк
- ДСАктёр
Дрю
Снайдер
- ШУАктриса
Шэрон
Уайатт
- ДЛСценарист
Джеф
Лоуб
- МУСценарист
Мэттью
Уайсмен
- СЕСценарист
Стивен
Е. де Соуза
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- СБПродюсер
Стефани
Броди
- РКПродюсер
Роберт
Косберг
- ДЛПродюсер
Джеф
Лоуб
- ВДАктёр дубляжа
Виталий
Дорошенко
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- ВПАктёр дубляжа
Владислав
Пупков
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Паперный
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Болотов
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ГФМонтажёр
Гленн
Фарр
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ДФМонтажёр
Джон
Ф. Линк
- МФОператор
Мэттью
Ф. Леонетти
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер