Коммандос
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Коммандос

Коммандос (фильм, 1985) смотреть онлайн

9.31985, Commando
Боевики, Триллеры86 мин18+

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Сюжет

Бывший командир спецотряда, участвовавшего в секретных операциях на Ближнем Востоке, СССР и Центральной Америке, полковник в отставке Джон Матрикс, под другим именем, живeт в большом доме, вдали от города, вместе со своей одиннадцатилетней дочерью Дженни, пока еe не похищает бывший товарищ Джона…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Приключения, Триллеры

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коммандос»

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