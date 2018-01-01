Рэй Дон Чонг

Биография

Рей Дон Чонг – актриса, режиссер, сценарист, продюсер, родилась 28 февраля 1961 года. Фильмография насчитывает более 75 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в фильмах «Битва за огонь», «Бит Стрит», «Коммандос», «Свой в доску». Рей Дон Чонг родилась в творческой семье, ее отец – известный актер и музыкант, Томми Чонг. Сниматься в кино актриса начала в возрасте 13 лет. Первым фильмом Рей Дон Чонг стала многосерийная кинолента «Диснейленд». В 1978 году снялась в полнометражной драме «Каменистый остров». Одну из главных ролей Рей Дон Чонг исполнила в приключенческой драме «Битва за огонь» (1981). В 1984 году на экраны вышла музыкальная драма «Бит Стрит», в которой актриса исполнила главную роль. В том же году участвовала в съемках фантастического боевика «Границы города», комедийной мелодраме «Выбери меня», криминальном детективе «Город страха». В 1985 году снялась в боевике «Коммандос». Партнером по съемочной площадке стал Арнольд Шварценеггер. Актриса участвовала в популярных сериалах «Горец», «Мелроуз Плэйс», «За гранью возможного» и др. Рей Дон Чонг дважды была замужем. В браке c Оуэном Бейлисом родился один мальчик, с актером С. Томасом Хауэллом родился еще один сын.