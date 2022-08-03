Перерожденная (фильм, 2018) смотреть онлайн

Оживленная грозой мертворожденная девушка мстит обидчикам и ищет свою настоящую мать. Ироничный хоррор категории B с участием Майкла Паре.



16 лет назад у актрисы Лены случился выкидыш. Она не стала искать своего ребенка и до сих пор не знает, что девочку чудом вернула к жизни гроза. Работник морга забрал маленькую Тесс домой, где она была заложницей у него и его матери. Но со временем девушка начала обнаруживать в себе удивительные способности по управлению электричеством, а в свой 16-й день рождения она сбежала от похитителей и направилась на поиски матери, оставляя за собой кучу трупов.



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