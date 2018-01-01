Wink
Команда котиков
Актёры и съёмочная группа фильма «Команда котиков»

Режиссёры

Грег Кэмерон

Greig Cameron
Режиссёр

Актёры

Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрClaggart
Джесси Ашер

Jessie T. Usher
АктёрQuinn
Мэттью Риз

Matthew Rhys
АктёрGrimes
Патрик Варбертон

Patrick Warburton
АктёрGeraldo
Кристен Шаал

Kristen Schaal
АктрисаBeth
Шарлто Копли

Sharlto Copley
АктёрSwitch
Джон Кани

John Kani
АктёрBrick
Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрDolph
Сил

Seal
АктёрSeal Seal
Бампер Робинсон

Bumper Robinson
АктёрHMMF Animal Handler / Chum

Сценаристы

Грег Кэмерон

Greig Cameron
Сценарист
Уэйн Тонли

Wayne Thornley
Сценарист

Актёры дубляжа

Игорь Старосельцев

Актёр дубляжа
Илья Крутояров

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Марина Кравец

Актриса дубляжа