Команда котиков (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Куинн — морской котик, у которого личные счеты с акулами. Из-за них он потерял близкого друга и теперь не может позволить им захватить его дом. Куинн собирает специальный отряд морских котиков, чтобы суметь дать отпор хищникам. На помощь им приходит котик-ветеран, готовый тренировать молодежь перед противостоянием. Но грубой силы в этом деле будет недостаточно.
СтранаСША, ЮАР
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
