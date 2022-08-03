Команда котиков (фильм, 2021) смотреть онлайн

Куинн — морской котик, у которого личные счеты с акулами. Из-за них он потерял близкого друга и теперь не может позволить им захватить его дом. Куинн собирает специальный отряд морских котиков, чтобы суметь дать отпор хищникам. На помощь им приходит котик-ветеран, готовый тренировать молодежь перед противостоянием. Но грубой силы в этом деле будет недостаточно.

