Коля — Перекати поле (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.72005, Коля — Перекати поле
Драма97 мин12+
О фильме
Коля, уехавший когда-то из родного города ловить удачу за хвост, возвращается в хорошо знакомую провинцию, не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах. Родимый дом по-прежнему мил, но жить здесь все равно невозможно. Для земляков такой сюрприз - полная неожиданность, которая вскоре перерастает в панику, ведь приезд Коли - настоящая угроза их размеренной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумывает историю, которая переворачивает всe с ног на голову...
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НДРежиссёр
Николай
Досталь
- АЖАктёр
Андрей
Жигалов
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актриса
Алла
Клюка
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Владимир
Толоконников
- АОАктриса
Анна
Овсянникова
- Актёр
Владимир
Капустин
- Актёр
Лев
Борисов
- НДСценарист
Николай
Досталь
- ГНСценарист
Георгий
Николаев
- МГПродюсер
Марина
Гундорина
- Продюсер
Федор
Попов
- ЕДХудожница
Евгения
Досталь
- НДМонтажёр
Николай
Досталь
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин