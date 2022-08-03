Коля — Перекати поле (фильм, 2005) смотреть онлайн

Коля, уехавший когда-то из родного города ловить удачу за хвост, возвращается в хорошо знакомую провинцию, не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах. Родимый дом по-прежнему мил, но жить здесь все равно невозможно. Для земляков такой сюрприз - полная неожиданность, которая вскоре перерастает в панику, ведь приезд Коли - настоящая угроза их размеренной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумывает историю, которая переворачивает всe с ног на голову...

