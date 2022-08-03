Коля — Перекати поле
Wink
Фильмы
Коля — Перекати поле

Коля — Перекати поле (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.72005, Коля — Перекати поле
Драма97 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Коля, уехавший когда-то из родного города ловить удачу за хвост, возвращается в хорошо знакомую провинцию, не подозревая о произошедших в его отсутствие переменах. Родимый дом по-прежнему мил, но жить здесь все равно невозможно. Для земляков такой сюрприз - полная неожиданность, которая вскоре перерастает в панику, ведь приезд Коли - настоящая угроза их размеренной жизни. И снова, как десять лет назад, Коля выдумывает историю, которая переворачивает всe с ног на голову...

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коля — Перекати поле»