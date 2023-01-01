Коктейль
Wink
Фильмы
Коктейль

Коктейль (фильм, 1988) смотреть онлайн

9.11988, Cocktail
Драмы, Мелодрамы99 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Молодой, самоуверенный и амбициозный Брайан Фланаган всегда мечтал сделать карьеру, которая дала бы ему власть, развлечения и быстрые деньги. Однако когда выясняется, что крупные фирмы вовсе не спешат брать его на работу, холодная реальность опустевшего кошелька заставляет его согласиться на работу бармена.

Коктейль смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Коктейль»

Всё