Коктейль (фильм, 1988) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой, самоуверенный и амбициозный Брайан Фланаган всегда мечтал сделать карьеру, которая дала бы ему власть, развлечения и быстрые деньги. Однако когда выясняется, что крупные фирмы вовсе не спешат брать его на работу, холодная реальность опустевшего кошелька заставляет его согласиться на работу бармена.



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