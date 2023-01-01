Коктейль (фильм, 1988) смотреть онлайн
9.11988, Cocktail
Драмы, Мелодрамы99 мин18+
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Сюжет
Молодой, самоуверенный и амбициозный Брайан Фланаган всегда мечтал сделать карьеру, которая дала бы ему власть, развлечения и быстрые деньги. Однако когда выясняется, что крупные фирмы вовсе не спешат брать его на работу, холодная реальность опустевшего кошелька заставляет его согласиться на работу бармена.
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Роджер
Дональдсон
- Актёр
Том
Круз
- ББАктёр
Брайан
Браун
- Актриса
Элизабет
Шу
- ЛЛАктёр
Лоуренс
Лакинбилл
- КЛАктриса
Келли
Линч
- Актриса
Джина
Гершон
- ЛБАктриса
Лиза
Бейнс
- РДАктёр
Рон
Дин
- РДАктёр
Роберт
Донли
- ЭФАктриса
Эллен
Фоли
- ХГСценарист
Хейвуд
Гулд
- Продюсер
Роберт
В. Корт
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- ДДПродюсер
Дэниел
Дж. Хеффнер
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чурбаков
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- Актёр дубляжа
Андрей
Мартынов
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ДПКомпозитор
Дж.
Питер Робинсон