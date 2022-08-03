Когда Гарри встретил Салли (фильм, 1989) смотреть онлайн
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О фильме
Знаменитая романтическая комедия с Мег Райан и Билли Кристалом о непростых отношениях мужчины и женщины, которые хотят стать друзьями, но постепенно в их общении появляется все больше романтики. Гарри и Салли встретились случайно — через общих знакомых. Их совместная поездка в Нью-Йорк заканчивается неудачно: они не находят общего языка и думают, что больше никогда друг друга не увидят. Но жизнь продолжает сводить их вместе — в самолете, в книжном магазине, на вечеринке. Они все больше сближаются, делятся друг с другом печалями и начинают подозревать, что их отношения — нечто большее, чем дружба. Следить за харизматичной парочкой можно, если смотреть фильм «Когда Гарри встретил Салли» (1989) онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Роб
Райнер
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актриса
Мег
Райан
- Актриса
Кэрри
Фишер
- БКАктёр
Бруно
Кёрби
- СФАктёр
Стивен
Форд
- ЛДАктриса
Лиза
Джейн Перски
- МНАктриса
Мишель
Никастро
- ГПАктриса
Гретхен
Палмер
- ДБАктёр
Дэвид
Бёрдик
- Сценарист
Нора
Эфрон
- Продюсер
Роб
Райнер
- ЭШПродюсер
Эндрю
Шайнмен
- Продюсер
Нора
Эфрон
- СНПродюсер
Стив
Николаидес
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- Актриса дубляжа
Марина
Левтова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ГГХудожница
Глория
Грешам
- ДРХудожник
Джордж
Р. Нельсон
- Оператор
Барри
Зонненфельд