Знаменитая романтическая комедия с Мег Райан и Билли Кристалом о непростых отношениях мужчины и женщины, которые хотят стать друзьями, но постепенно в их общении появляется все больше романтики. Гарри и Салли встретились случайно — через общих знакомых. Их совместная поездка в Нью-Йорк заканчивается неудачно: они не находят общего языка и думают, что больше никогда друг друга не увидят. Но жизнь продолжает сводить их вместе — в самолете, в книжном магазине, на вечеринке. Они все больше сближаются, делятся друг с другом печалями и начинают подозревать, что их отношения — нечто большее, чем дружба. Следить за харизматичной парочкой можно, если смотреть фильм «Когда Гарри встретил Салли» (1989) онлайн в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

