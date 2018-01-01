Кодекс Готти
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Кодекс Готти

Кодекс Готти (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Gotti
Драмы, Криминал105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Видный криминальный авторитет Джон Готти начинал свое становление на злых улицах Нью-Йорка с работы мальчиком на побегушках у мафиози, постепенно обретая влияние и власть. Теперь пришло время передать семейное дело сыну, но Джон Готти-младший совсем не хочет связывать свою жизнь с мафией.

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Информация

Страна
Канада, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кодекс Готти»

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