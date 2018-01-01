Кодекс Готти (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Gotti
Драмы, Криминал105 мин18+
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Сюжет
Видный криминальный авторитет Джон Готти начинал свое становление на злых улицах Нью-Йорка с работы мальчиком на побегушках у мафиози, постепенно обретая влияние и власть. Теперь пришло время передать семейное дело сыну, но Джон Готти-младший совсем не хочет связывать свою жизнь с мафией.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ККРежиссёр
Кевин
Коннолли
- Актёр
Джон
Траволта
- СЛАктёр
Спенсер
Лофранко
- Актриса
Келли
Престон
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- УДАктёр
Уильям
ДеМео
- ЛРАктёр
Лео
Росси
- ККАктёр
Крис
Керсон
- СКАктёр
Стейси
Кич
- ДТАктриса
Джордан
Тровиллион
- ЛРСценарист
Лео
Росси
- ЛДСценарист
Лем
Доббс
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ГГХудожница
Гия
Гроссо
- МБОператор
Майкл
Баррет
- ДБКомпозитор
Джейкоб
Бантон
- Композитор
Питбуль