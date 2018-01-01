Кодекс Готти (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Видный криминальный авторитет Джон Готти начинал свое становление на злых улицах Нью-Йорка с работы мальчиком на побегушках у мафиози, постепенно обретая влияние и власть. Теперь пришло время передать семейное дело сыну, но Джон Готти-младший совсем не хочет связывать свою жизнь с мафией.



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