Ключ от всех дверей (фильм, 2005) смотреть онлайн

25-летняя Кэролайн устраивается сиделкой к смертельно больному старику, проживающему вместе с женой в огромном особняке. Девушке выдают ключи ото всех комнат, кроме чердака. Кэролайн понимает, что за ее закрытыми дверями происходит какая-то чертовщина, и пытается докопаться до истины.

