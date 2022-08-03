Ключ от всех дверей
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Ключ от всех дверей

Ключ от всех дверей (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.82005, The Skeleton Key
Ужасы, Драма99 мин18+

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О фильме

25-летняя Кэролайн устраивается сиделкой к смертельно больному старику, проживающему вместе с женой в огромном особняке. Девушке выдают ключи ото всех комнат, кроме чердака. Кэролайн понимает, что за ее закрытыми дверями происходит какая-то чертовщина, и пытается докопаться до истины.

Страна
США, Германия
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ключ от всех дверей»