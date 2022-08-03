Ключ от всех дверей (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.82005, The Skeleton Key
Ужасы, Драма99 мин18+
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О фильме
25-летняя Кэролайн устраивается сиделкой к смертельно больному старику, проживающему вместе с женой в огромном особняке. Девушке выдают ключи ото всех комнат, кроме чердака. Кэролайн понимает, что за ее закрытыми дверями происходит какая-то чертовщина, и пытается докопаться до истины.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ИСРежиссёр
Иэн
Софтли
- Актриса
Кейт
Хадсон
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- Актёр
Джон
Хёрт
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актриса
Джой
Брайант
- ФРАктриса
Фэнлони
Р. Харрис
- МЦАктриса
Мэрион
Цинсер
- ЭДАктриса
Энн
Далримпл
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- Продюсер
Майкл
Шамберг
- Продюсер
Стейси
Шер
- ИСПродюсер
Иэн
Софтли
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ЮААктриса дубляжа
Юлия
Артёмова
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ДХМонтажёр
Джо
Хатшинг
- ДМОператор
Дэниэл
Миндел
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр