Клин Клином (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Пожарный становится свидетелем преступления. Преступник начинает угрожает ему, и герой вынужден взять правосудие в свои руки, чтобы спасти любимую женщину.



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