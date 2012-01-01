Клин Клином
Wink
Фильмы
Клин Клином
8.42012, Fire with Fire
Боевики93 мин18+

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Клин Клином (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Пожарный становится свидетелем преступления. Преступник начинает угрожает ему, и герой вынужден взять правосудие в свои руки, чтобы спасти любимую женщину.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.6 IMDb