Клерки 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.22006, Clerks II
Комедия93 мин18+
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О фильме
Лучшие друзья Данте Хикс и Рэндал Грэйвс остаются без средств к существованию после пожара в их маленьком продуктовом магазинчике в Нью-Джерси. Они устраиваются на работу в закусочную «У Муби», где работает молодой парень Илайас, а управляет заведением очаровательная девушка Бекки. Год спустя Данте, несмотря на взаимную симпатию к Бекки, собирается переехать во Флориду вместе с богатой невестой Эммой. Рэндал устраивает прощальную вечеринку для друга, которая заставит его изменить планы на будущее.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Кевин
Смит
- БОАктёр
Брайан
О’Хэллоран
- ДААктёр
Джефф
Андерсон
- Актриса
Розарио
Доусон
- Актриса
Дженнифер
Швалбах Смит
- ДМАктёр
Джейсон
Мьюз
- Актёр
Кевин
Смит
- ТФАктёр
Тревор
Ферман
- ДРАктёр
Джэйк
Ричардсон
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- РЛАктриса
Рэйчел
Ларратт
- Сценарист
Кевин
Смит
- Продюсер
Скотт
Мосье
- Продюсер
Боб
Вайнштейн
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- МФХудожник
Марк
Физикелла
- Монтажёр
Кевин
Смит
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ДЛКомпозитор
Джеймс
Л. Винейбл