Клерки 2
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Клерки 2

Клерки 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.22006, Clerks II
Комедия93 мин18+

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О фильме

Лучшие друзья Данте Хикс и Рэндал Грэйвс остаются без средств к существованию после пожара в их маленьком продуктовом магазинчике в Нью-Джерси. Они устраиваются на работу в закусочную «У Муби», где работает молодой парень Илайас, а управляет заведением очаровательная девушка Бекки. Год спустя Данте, несмотря на взаимную симпатию к Бекки, собирается переехать во Флориду вместе с богатой невестой Эммой. Рэндал устраивает прощальную вечеринку для друга, которая заставит его изменить планы на будущее.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клерки 2»