Клерки 2 (фильм, 2006) смотреть онлайн

Лучшие друзья Данте Хикс и Рэндал Грэйвс остаются без средств к существованию после пожара в их маленьком продуктовом магазинчике в Нью-Джерси. Они устраиваются на работу в закусочную «У Муби», где работает молодой парень Илайас, а управляет заведением очаровательная девушка Бекки. Год спустя Данте, несмотря на взаимную симпатию к Бекки, собирается переехать во Флориду вместе с богатой невестой Эммой. Рэндал устраивает прощальную вечеринку для друга, которая заставит его изменить планы на будущее.

