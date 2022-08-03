Клад (фильм, 2003) смотреть онлайн
7.92003, Holes
Семейный, Приключения112 мин12+
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О фильме
Стэнли арестован по ложному обвинению в краже кроссовок и отправлен в трудовой лагерь, расположенный в техасской пустыне. Воспитатели «закаляют характер» подростков странным наказанием. Ребята копают ямы в иссушенной земле, но не знают, что их на самом деле используют для раскопок таинственного клада. Однако Стэнли удается раскрыть загадочную связь между сокровищами и проклятием, тяготеющим долгие годы над его семьей…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Детектив
КачествоFull HD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эндрю
Дэвис
- Актриса
Сигурни
Уивер
- Актёр
Джон
Войт
- ПААктриса
Патриша
Аркетт
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- РФАктёр
Рик
Фокс
- КДАктёр
Кен
Давитян
- ЭКАктриса
Эрта
Китт
- ХТАктёр
Хлео
Томас
- ЛССценарист
Луис
Сачар
- ЭДПродюсер
Эндрю
Дэвис
- Продюсер
Майк
Медавой
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- ГБАктёр дубляжа
Геннадий
Богачёв
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ТДМонтажёр
Томас
Дж. Нордберг
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили