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Клад

Клад (фильм, 2003) смотреть онлайн

7.92003, Holes
Семейный, Приключения112 мин12+

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О фильме

Стэнли арестован по ложному обвинению в краже кроссовок и отправлен в трудовой лагерь, расположенный в техасской пустыне. Воспитатели «закаляют характер» подростков странным наказанием. Ребята копают ямы в иссушенной земле, но не знают, что их на самом деле используют для раскопок таинственного клада. Однако Стэнли удается раскрыть загадочную связь между сокровищами и проклятием, тяготеющим долгие годы над его семьей…

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Детектив
Качество
Full HD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Клад»