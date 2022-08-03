Стэнли арестован по ложному обвинению в краже кроссовок и отправлен в трудовой лагерь, расположенный в техасской пустыне. Воспитатели «закаляют характер» подростков странным наказанием. Ребята копают ямы в иссушенной земле, но не знают, что их на самом деле используют для раскопок таинственного клада. Однако Стэнли удается раскрыть загадочную связь между сокровищами и проклятием, тяготеющим долгие годы над его семьей…

