Киллеры (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Что делать, если мужчина мечты оказался наемным убийцей в отставке? Комедия-боевик с Эштоном Кучером и Кэтрин Хайгл.



Случайная встреча в отеле Ниццы меняет жизни двух людей. Джен, отчаявшаяся встретить того самого и уставшая от опеки родителей, и Спенсер, хладнокровный боец с терроризмом, влюбляются друг в друга без памяти. Пара проводит вместе три счастливых года, но их тихую жизнь нарушает неожиданный привет из прошлого. На Спенсера объявляют охоту, и десятки профессиональных убийц начинают гонку за гонораром в 20 миллионов. Джен приходится узнать, что половина друзей семьи, соседи и коллеги совсем не те милые люди, за которых она их принимала... Выдержит ли брак героев столь тяжелое испытание и смогут ли они спастись от безжалостных охотников за головами?



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