Киллеры (фильм, 2010) смотреть онлайн
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Сюжет
Что делать, если мужчина мечты оказался наемным убийцей в отставке? Комедия-боевик с Эштоном Кучером и Кэтрин Хайгл.
Случайная встреча в отеле Ниццы меняет жизни двух людей. Джен, отчаявшаяся встретить того самого и уставшая от опеки родителей, и Спенсер, хладнокровный боец с терроризмом, влюбляются друг в друга без памяти. Пара проводит вместе три счастливых года, но их тихую жизнь нарушает неожиданный привет из прошлого. На Спенсера объявляют охоту, и десятки профессиональных убийц начинают гонку за гонораром в 20 миллионов. Джен приходится узнать, что половина друзей семьи, соседи и коллеги совсем не те милые люди, за которых она их принимала... Выдержит ли брак героев столь тяжелое испытание и смогут ли они спастись от безжалостных охотников за головами?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Лукетич
- Актёр
Эштон
Кутчер
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- ТСАктёр
Том
Селлек
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- КСАктёр
Кевин
Сассмэн
- Актриса
Лиза
Энн Уолтер
- КУАктриса
Кейси
Уилсон
- Актёр
Роб
Риггл
- ММАктёр
Мартин
Мулл
- ТГСценарист
Тед
Гриффин
- БДСценарист
Боб
ДеРоса
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- ДГПродюсер
Джейсон
Голдберг
- МКПродюсер
Майк
Карц
- Продюсер
Эштон
Кутчер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- РФМонтажёр
Ричард
Фрэнсис-Брюс
- МДМонтажёр
Мэри
Джо Марки
- РКОператор
Рассел
Карпентер
- РККомпозитор
Рольф
Кент