Килиманджара (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Килиманджара
Комедия, Приключения72 мин18+
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О фильме
Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоSD
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- ТИАктёр
Таир
Иманов
- АСАктёр
Артем
Сучков
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актриса
Варвара
Бородина
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- ММАктёр
Мурад
Мамедов
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ИПСценарист
Ирина
Пивоварова
- Продюсер
Александр
Цекало
- ТИПродюсер
Таир
Иманов
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ДИПродюсер
Джабир
Иманов
- МПМонтажёр
Максим
Полинский
- НБМонтажёр
Николай
Булыгин
- ААМонтажёр
Александр
Амиров
- СЯОператор
Семён
Яковлев
- СККомпозитор
Сергей
Каширин
- Композитор
Дмитрий
Селипанов