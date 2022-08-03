Килиманджара
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Килиманджара

Килиманджара (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Килиманджара
Комедия, Приключения72 мин18+

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О фильме

Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Килиманджара»