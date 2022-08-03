Когда к тебе на свадьбу не приезжает жених, остается только одно — найти его. Именно так и поступает красавица Маруся, отправившись на поиски своего возлюбленного в его родной Азербайджан. И хорошо, что рядом есть дружная команда друзей, или не очень дружная и не совсем друзей. На такие приключения в Баку не рассчитывал никто из компании Маруси, как и сами жители.

