Хвост виляет собакой (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала, связанного с президентом США, срочно вызывают специалиста по нештатным ситуациям Конрада Брина. Брин решает инсценировать небольшую войну и, в свою очередь, привлекает известного голливудского продюсера Стенли Мотса. Вдвоем они организуют шоу в мировом масштабе с истинно голливудским размахом! Ну не мог Стенли Мотс упустить этот редкий шанс удовлетворения своих профессиональных амбиций!



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