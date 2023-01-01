Хвост виляет собакой (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.61997, Wag the Dog
Драмы, Комедии92 мин18+
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Сюжет
Чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала, связанного с президентом США, срочно вызывают специалиста по нештатным ситуациям Конрада Брина. Брин решает инсценировать небольшую войну и, в свою очередь, привлекает известного голливудского продюсера Стенли Мотса. Вдвоем они организуют шоу в мировом масштабе с истинно голливудским размахом! Ну не мог Стенли Мотс упустить этот редкий шанс удовлетворения своих профессиональных амбиций!
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Дэнис
Лири
- ВНАктёр
Вилли
Нельсон
- Актриса
Андреа
Мартин
- МБАктёр
Майкл
Белсон
- Актриса
Сюзанн
Крайер
- Актёр
Джон
Майкл Хиггин�с
- ДМСценарист
Дэвид
Мэмет
- ЛБСценарист
Ларри
Бейнхарт
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Барри
Левинсон
- Продюсер
Джейн
Розенталь
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- РРХудожница
Рита
Райек
- РГХудожник
Роберт
Гринфилд
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- РРОператор
Роберт
Ричардсон
- МНКомпозитор
Марк
Нопфлер