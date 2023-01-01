Хвост виляет собакой
Wink
Фильмы
Хвост виляет собакой

Хвост виляет собакой (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.61997, Wag the Dog
Драмы, Комедии92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Чтобы отвлечь внимание общественности от сексуального скандала, связанного с президентом США, срочно вызывают специалиста по нештатным ситуациям Конрада Брина. Брин решает инсценировать небольшую войну и, в свою очередь, привлекает известного голливудского продюсера Стенли Мотса. Вдвоем они организуют шоу в мировом масштабе с истинно голливудским размахом! Ну не мог Стенли Мотс упустить этот редкий шанс удовлетворения своих профессиональных амбиций!

Хвост виляет собакой смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хвост виляет собакой»

Всё