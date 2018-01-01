Wink
Хуже, чем ложь
Актёры и съёмочная группа фильма «Хуже, чем ложь»

Режиссёры

Синтаро Симосава

Shintaro Shimosawa
Режиссёр

Актёры

Джош Дюамель

Josh Duhamel
Актёр
Энтони Хопкинс

Anthony Hopkins
Актёр
Аль Пачино

Al Pacino
Актёр
Элис Ив

Alice Eve
Актриса
Малин Акерман

Malin Åkerman
Актриса
Ли Бён-хон

Lee Byung-hun
Актёр
Джулия Стайлз

Julia Stiles
Актриса
Глен Пауэлл

Glen Powell
Актёр
Маркус Лайл Браун

Marcus Lyle Brown
Актёр
Крис Маркетт

Christopher Rodriguez Marquette
Актёр
Грегори Алан Уильямс

Gregory Alan Williams
Актёр
Джейсон Гибсон

Jason Gibson
Актёр
Нэйтан Мур

Nathan Moore
Актёр

Сценаристы

Саймон Бойес

Simon Boyes
Сценарист
Адам Мэйсон

Adam Mason
Сценарист

Продюсеры

Эрик Бреннер

Eric Brenner
Продюсер
Крис Браун

Chris Brown
Продюсер
Тони Базби

Tony Buzbee
Продюсер
Винсент Кардинале

Vincent Cardinale
Продюсер
Даррел Касалино

Darrel Casalino
Продюсер

Художники

Бернардо Трухильо

Bernardo Trujillo
Художник

Монтажёры

Грегерс Ф. Дон

Gregers Dohn
Монтажёр

Операторы

Майкл Фимоньяри

Michael Fimognari
Оператор

Композиторы

Федерико Хусид

Federico Jusid
Композитор