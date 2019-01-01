Худший брак в Джорджтауне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

26-летний Ульрих Мотт соблазняет 71-летнюю миллионершу Эльзу Брехт. Более того, пожилая вдова соглашается вступить в брак с обольстительным молодым человеком. Благодаря Эльзе Ульрих входит в высшее обще�ство, представители которого хоть и смеются над мезальянсом, но признают его жизнеспособность. Союз Мотта и Брехт держится на плаву целых 20 лет. Правда в 91 год старушка умирает, и вовсе не по естественным причинам. Подозрение в убийстве, разумеется, падает на еe уже не столь молодого мужа.



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