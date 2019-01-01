7.52019, Georgetown
Драмы, Криминал95 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Худший брак в Джорджтауне (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
26-летний Ульрих Мотт соблазняет 71-летнюю миллионершу Эльзу Брехт. Более того, пожилая вдова соглашается вступить в брак с обольстительным молодым человеком. Благодаря Эльзе Ульрих входит в высшее обще�ство, представители которого хоть и смеются над мезальянсом, но признают его жизнеспособность. Союз Мотта и Брехт держится на плаву целых 20 лет. Правда в 91 год старушка умирает, и вовсе не по естественным причинам. Подозрение в убийстве, разумеется, падает на еe уже не столь молодого мужа.
Худший брак в Джорджтауне смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Кристоф
Вальц
- Актёр
Кристоф
Вальц
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- КХАктёр
Кори
Хокинс
- ЛДАктриса
Лаура
ДеКартере
- ДЛАктёр
Дэн
Летт
- ЭБАктёр
Эмин
Бхатия
- ДЛАктриса
Джейн
Льюис
- СЮАктриса
Сара
Юргенс
- ДРАктёр
Дэвид
Реале
- ДОСценарист
Дэвид
Обёрн
- ФФСценарист
Франклин
Фоер
- ДЧПродюсер
Джон
Чэн
- ДГПродюсер
Давид
Герсон
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Левитас
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АГХудожник
Адриан
Гринлоу
- КНХудожница
Клер
Надон
- ШЧХудожница
Шарлин
Чак Сениук
- ГБОператор
Генри
Брэхам
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф