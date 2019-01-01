Худший брак в Джорджтауне
Wink
Фильмы
Худший брак в Джорджтауне
7.52019, Georgetown
Драмы, Криминал95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Худший брак в Джорджтауне (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

26-летний Ульрих Мотт соблазняет 71-летнюю миллионершу Эльзу Брехт. Более того, пожилая вдова соглашается вступить в брак с обольстительным молодым человеком. Благодаря Эльзе Ульрих входит в высшее общество, представители которого хоть и смеются над мезальянсом, но признают его жизнеспособность. Союз Мотта и Брехт держится на плаву целых 20 лет. Правда в 91 год старушка умирает, и вовсе не по естественным причинам. Подозрение в убийстве, разумеется, падает на еe уже не столь молодого мужа.

Худший брак в Джорджтауне смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Худший брак в Джорджтауне»

Всё