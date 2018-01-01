Wink
Хроники Нарнии: Покоритель Зари
Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Зари»

Режиссёры

Майкл Аптед

Michael Apted
Режиссёр

Актёры

Бен Барнс

Ben Barnes
АктёрCaspian
Скандар Кейнс

Skandar Keynes
АктёрEdmund Pevensie
Джорджи Хенли

Georgie Henley
АктрисаLucy Pevensie
Уилл Поултер

Will Poulter
АктёрEustace Scrubb
Гари Свит

Gary Sweet
АктёрDrinian
Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаThe White Witch
Анна Попплуэлл

Anna Popplewell
АктрисаSusan Pevensie
Уильям Моусли

William Moseley
АктёрPeter Pevensie
Лиам Нисон

Liam Neeson
АктёрAslan
Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрReepicheep

Сценаристы

Кристофер Маркус

Christopher Markus
Сценарист
Стивен МакФили

Stephen McFeely
Сценарист
Майкл Петрони

Michael Petroni
Сценарист
К.С. Льюис

C.S. Lewis
Сценарист

Продюсеры

Эндрю Адамсон

Andrew Adamson
Продюсер
Марк Джонсон

Mark Johnson
Продюсер
Филип Стюер

Philip Steuer
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Трофимов

Актёр дубляжа
Андрей Кошкин

Актёр дубляжа
Александра Матвеева

Актриса дубляжа
Никита Брага

Актёр дубляжа
Ирина Ракшина

Актриса дубляжа

Художники

Иэн Грейси

Ian Gracie
Художник
Айзис Массенден

Isis Mussenden
Художница

Монтажёры

Рик Шэйн

Rick Shaine
Монтажёр

Операторы

Данте Спинотти

Dante Spinotti
Оператор

Композиторы

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор