Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Нарнии: Покоритель Зари»

Режиссёры
Актёры
АктёрCaspian
Бен БарнсBen Barnes
АктёрEdmund Pevensie
Скандар КейнсSkandar Keynes
АктрисаLucy Pevensie
Джорджи ХенлиGeorgie Henley
АктёрEustace Scrubb
Уилл ПоултерWill Poulter
АктёрDrinian
Гари СвитGary Sweet
АктрисаThe White Witch
Тильда СуинтонTilda Swinton
АктрисаSusan Pevensie
Анна ПопплуэллAnna Popplewell
АктёрPeter Pevensie
Уильям МоуслиWilliam Moseley
АктёрAslan
Лиам НисонLiam Neeson
АктёрReepicheep