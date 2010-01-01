Хроники Нарнии: Покоритель Зари (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
«Хроники Нарнии: Покоритель Зари» — это продолжение фильма о детях, которые попадают в магическую страну Нарнию, на этот раз через картину с кораблем, «Покорителем Зари». Третья часть «Хроник Нарнии».
В третьей части героев ждет путешествие по морю, в котором они должны помочь свободолюбивому принцу Каспиану отыскать семерых давно исчезнувших лордов. Во время путешествия они сталкиваются с испытаниями и опасностями, начиная от работорговцев и заканчивая загадочным невидимым народом. Живы ли лорды, когда-то помогавшие отцу Каспиана?
«Хроники Нарнии: Покоритель зари» — третий фильм из серии экранизаций романов К. С. Льюиса. Это захватывающее приключение, наполненное волшебством и дружбой. Готовы погрузиться в увлекательный мир Нарнии, где дети обретают силу, мудрость и отвагу, чтобы преодолеть все препятствия и добиться победы? Смотреть «Хроники Нарнии 3», а также все части хроники Нарнии онлайн приглашаем на Wink!
СтранаСША
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
- Режиссёр
Майкл
Аптед
- ББАктёр
Бен
Барнс
- СКАктёр
Скандар
Кейнс
- ДХАктриса
Джорджи
Хенли
- Актёр
Уилл
Поултер
- ГСАктёр
Гари
Свит
- Актриса
Тильда
Суинтон
- АПАктриса
Анна
Попплуэлл
- Актёр
Уильям
Моусли
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Саймон
Пегг
- КМСценарист
Кристофер
Маркус
- СМСценарист
Стивен
МакФили
- МПСценарист
Майкл
Петрони
- КЛСценарист
К.С.
Льюис
- Продюсер
Эндрю
Адамсон
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ФСПродюсер
Филип
Стюер
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трофимов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Кошкин
- АМАктриса дубляжа
Александра
Матвеева
- НБАктёр дубляжа
Никита
Брага
- ИРАктриса дубляжа
Ирина
Ракшина
- ИГХудожник
Иэн
Грейси
- АМХудожница
Айзис
Массенден
- РШМонтажёр
Рик
Шэйн
- ДСОператор
Данте
Спинотти
- ДАКомпозитор
Дэвид
Арнольд