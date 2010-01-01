Хроники Нарнии: Покоритель Зари (фильм, 2010) смотреть онлайн

«Хроники Нарнии: Покоритель Зари» — это продолжение фильма о детях, которые попадают в магическую страну Нарнию, на этот раз через картину с кораблем, «Покорителем Зари». Третья часть «Хроник Нарнии».



В третьей части героев ждет путешествие по морю, в котором они должны помочь свободолюбивому принцу Каспиану отыскать семерых давно исчезнувших лордов. Во время путешествия они сталкиваются с испытаниями и опасностями, начиная от работорговцев и заканчивая загадочным невидимым народом. Живы ли лорды, когда-то помогавшие отцу Каспиана?



«Хроники Нарнии: Покоритель зари» — третий фильм из серии экранизаций романов К. С. Льюиса. Это захватывающее приключение, наполненное волшебством и дружбой.



