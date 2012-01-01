Хроника (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Школьники обретают суперспособности, с которыми нелегко справиться. Фантастический триллер с Дэйном ДеХааном в главной роли.



Забитый подросток по имени Эндрю страдает от издевательств отца и одноклассников. Его единственный близкий человек, двоюродный брат Мэтт, приглашает бедолагу на школьную вечеринку. После тусовки ребята вместе с другом Мэтта Стивом случайно обнаруживают странную пещеру, которая навсегда меняет их судьбы. Внутри подземелья они получают паранормальные способности, позволяющие передвигать предметы на расстоянии, летать и становиться невероятно сильным. По мере того, как Эндрю превращается из несчастного подростка в жестокого монстра, желающего отомстить своим обидчикам, Мэтт и Стив понимают, что только они способны остановить его.



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