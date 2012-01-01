Хроника (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Школьники обретают суперспособности, с которыми нелегко справиться. Фантастический триллер с Дэйном ДеХааном в главной роли.
Забитый подросток по имени Эндрю страдает от издевательств отца и одноклассников. Его единственный близкий человек, двоюродный брат Мэтт, приглашает бедолагу на школьную вечеринку. После тусовки ребята вместе с другом Мэтта Стивом случайно обнаруживают странную пещеру, которая навсегда меняет их судьбы. Внутри подземелья они получают паранормальные способности, позволяющие передвигать предметы на расстоянии, летать и становиться невероятно сильным. По мере того, как Эндрю превращается из несчастного подростка в жестокого монстра, желающего отомстить своим обидчикам, Мэтт и Стив понимают, что только они способны остановить его.
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Информация
Рейтинг
- ДТРежиссёр
Джош
Транк
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- МБАктёр
Майкл
Б. Джордан
- Актёр
Майкл
Келли
- ЭХАктриса
Эшли
Хиншоу
- БПАктриса
Бо
Петерсен
- АВАктриса
Анна
Вуд
- РМАктёр
Руди
Малкольм
- ЛТАктёр
Люк
Тайлер
- КРАктриса
Кристал-Донна
Робертс
- МЛСценарист
Макс
Лэндис
- ДТСценарист
Джош
Транк
- Продюсер
Джон
Дэвис
- АШПродюсер
Адам
Шредер
- ГБПродюсер
Грег
Бакл
- ДДПродюсер
Джеймс
Додсон
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- Актёр дубляжа
Михаил
Тарабукин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- ЭГМонтажёр
Эллиот
Гринберг