Храни меня, мой талисман (фильм, 1986) смотреть онлайн
1986, Храни меня, мой талисман
Драмы68 мин18+
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Сюжет
Героями фильма становятся современные молодые люди - журналист Алексей Дмитриев, его жена, Татьяна, и некто Климов. Классический любовный треугольник. К Татьяне проявляет повышенный интерес Климов, искусно разыгрывая роль любителя и ценителя поэзии.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Балаян
- Актёр
Олег
Янковский
- Актриса
Татьяна
Друбич
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актёр
Александр
Збруев
- Актёр
Александр
Адабашьян
- БОАктёр
Булат
Окуджава
- Актёр
Михаил
Козаков
- ЕБАктриса
Елена
Бризинская
- ГДАктриса
Галина
Долгозвяга
- МПАктёр
Михаил
Пекерман
- РИСценарист
Рустам
Ибрагимбеков
- МКПродюсер
Михаил
Костюковский
- ИБХудожница
Инна
Быченкова
- ВКОператор
Вилен
Калюта
- ВХКомпозитор
Вадим
Храпачёв