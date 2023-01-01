Храни меня, мой талисман
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Храни меня, мой талисман

Храни меня, мой талисман (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Храни меня, мой талисман
Драмы68 мин18+

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Сюжет

Героями фильма становятся современные молодые люди - журналист Алексей Дмитриев, его жена, Татьяна, и некто Климов. Классический любовный треугольник. К Татьяне проявляет повышенный интерес Климов, искусно разыгрывая роль любителя и ценителя поэзии.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Храни меня, мой талисман»

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