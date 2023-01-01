Храбрец (фильм, 1997) смотреть онлайн
Сюжет
Коренной американец соглашается быть убитым в снафф-фильме ради большого гонорара, который собирается отдать семье. Режиссерский дебют Джонни Деппа с участием Марлона Брандо.
Где-то в Америке, в затерянном посреди пустыни городе Моргантаун живет коренной американец Рафаэль с семьей. Как ни старался, Рафаэль так и не смог помочь себе и родным выбраться из нищеты, а, наоборот, только погрузился в алкоголизм и преступный мир. Однажды, отправившись в бар, он встречает мужчину по имени Ларри, который представляется бизнесменом и обещает ему прибыльную работу. Так Рафаэль знакомится с Маккарти, загадочным человеком, временно расположившимся на складе неподалеку. Тот предлагает ему согласиться на мучительную смерть перед объективом кинокамеры ровно через неделю. Взамен семья Рафаэля получит 50 тысяч долларов. Он принимает предложение, и теперь должен решить, как именно проведет оставшееся семь дней до съемок.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Джонни
Депп
- Актёр
Джонни
Депп
- Актёр
Марлон
Брандо
- МБАктёр
Маршалл
Белл
- ЭКАктриса
Эльпидия
Каррильо
- ФФАктёр
Фредерик
Форрест
- КУАктёр
Кларенс
Уильямс III
- МПАктёр
Макс
Перлих
- Актёр
Луис
Гусман
- КЛАктёр
Коуди
Лайтнинг
- НМАктриса
Николь
Мансера
- Сценарист
Джонни
Депп
- ДДСценарист
Д.П.
Депп
- Продюсер
Чарльз
Эванс мл.
- БХПродюсер
Бак
Холлэнд
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- СШХудожница
Сьюзетт
Шитс
- ПБМонтажёр
Паскуале
Буба
- ВФОператор
Вилко
Филач
- ЮДОператор
Юджин
Д. Шлаглейт
- Композитор
Игги
Поп