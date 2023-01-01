Храбрец (фильм, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Коренной американец соглашается быть убитым в снафф-фильме ради большого гонорара, который собирается отдать семье. Режиссерский дебют Джонни Деппа с участием Марлона Брандо.



Где-то в Америке, в затерянном посреди пустыни городе Моргантаун живет коренной американец Рафаэль с семьей. Как ни старался, Рафаэль так и не смог помочь себе и родным выбраться из нищеты, а, наоборот, только погрузился в алкоголизм и преступный мир. Однажды, отправившись в бар, он встречает мужчину по имени Ларри, который представляется бизнесменом и обещает ему прибыльную работу. Так Рафаэль знакомится с Маккарти, загадочным человеком, временно расположившимся на складе неподалеку. Тот предлагает ему согласиться на мучительную смерть перед объективом кинокамеры ровно через неделю. Взамен семья Рафаэля получит 50 тысяч долларов. Он принимает предложение, и теперь должен решить, как именно проведет оставшееся семь дней до съемок.



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