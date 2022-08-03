Храбрая сердцем
Храбрая сердцем
9.22012, Храбрая сердцем
Мультфильм, Семейный90 мин6+

Храбрая сердцем (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

Анимационный фильм от студии Pixar о своенравной шотландской принцессе, пытающейся снять проклятие со своей матери.

Вместо того чтобы обучаться придворному этикету и готовиться к замужеству, юная Мерида предпочитает заниматься стрельбой из лука, скакать на лошади и фехтовать. Когда подходит время выбирать принцессе жениха, во дворец приезжают старшие сыновья всех шотландских кланов, чтобы просить ее руки. Однако девушка не желает следовать древним традициям и отказывает кандидатам. Королева Элинор старается вразумить дочь и заставить ее выйти замуж, но Мерида убегает в лес и обращается за помощью к местной колдунье. Старуха накладывает заклятье на мать принцессы, в результате чего женщина превращается в медведицу. Теперь девушке предстоит все исправить и вернуть королеве человеческий облик.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Храбрая сердцем»