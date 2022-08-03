Этот фильм пока недоступен
Храбрая сердцем (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
Анимационный фильм от студии Pixar о своенравной шотландской принцессе, пытающейся снять проклятие со своей матери.
Вместо того чтобы обучаться придворному этикету и готовиться к замужеству, юная Мерида предпочитает заниматься стрельбой из лука, скакать на лошади и фехтовать. Когда подходит время выбирать принцессе жениха, во дворец приезжают старшие сыновья всех шотландских кланов, чтобы просить ее руки. Однако девушка не желает следовать древним традициям и отказывает кандидатам. Королева Элинор старается вразумить дочь и заставить ее выйти замуж, но Мерида убегает в лес и обращается за помощью к местной колдунье. Старуха накладывает заклятье на мать принцессы, в результате чего женщина превращается в медведицу. Теперь девушке предстоит все исправить и вернуть королеве человеческий облик.
Сможет ли Мерида снять проклятие, узнаете в семейном фэнтези «Храбрая сердцем» — мультфильм 2012 онлайн смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
- МЭРежиссёр
Марк
Эндрюс
- БЧРежиссёр
Бренда
Чепмен
- СПРежиссёр
Стив
Пёрселл
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актриса
Эмма
Томпсон
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Кевин
МакКидд
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- СКАктриса
Сэлли
Кингхорн
- ЭФАктриса
Эли
Фрейзер
- ПБАктриса
Пейджи
Баркер
- МЭСценарист
Марк
Эндрюс
- СПСценарист
Стив
Пёрселл
- ИМСценарист
Ирен
Меччи
- БЧСценарист
Бренда
Чепмен
- КСПродюсер
Кэтрин
Сарафьян
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Елизавета
Арзамасова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Веденеева
- МШАктёр дубляжа
Михаил
Шуфутинский
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл