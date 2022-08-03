Храбрая сердцем (фильм, 2012) смотреть онлайн

Анимационный фильм от студии Pixar о своенравной шотландской принцессе, пытающейся снять проклятие со своей матери.



Вместо того чтобы обучаться придворному этикету и готовиться к замужеству, юная Мерида предпочитает заниматься стрельбой из лука, скакать на лошади и фехтовать. Когда подходит время выбирать принцессе жениха, во дворец приезжают старшие сыновья всех шотландских кланов, чтобы просить ее руки. Однако девушка не желает следовать древним традициям и отказывает кандидатам. Королева Элинор старается вразумить дочь и заставить ее выйти замуж, но Мерида убегает в лес и обращается за помощью к местной колдунье. Старуха накладывает заклятье на мать принцессы, в результате чего женщина превращается в медведицу. Теперь девушке предстоит все исправить и вернуть королеве человеческий облик.



Сможет ли Мерида снять проклятие, узнаете в семейном фэнтези «Храбрая сердцем»


