Храбрая сердцем 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

Принцесса Мерида в совершенстве владеет стрельбой из лука, обожает охотиться и не хочет следовать традициям королевства. Она бросает вызов могущественным кланам. Поведение Мериды грозит повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая накладывает на Мериду заклятье.



