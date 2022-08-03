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Храбрая сердцем 3D

Храбрая сердцем 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Brave
Мультфильм, Семейный90 мин6+

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О фильме

Принцесса Мерида в совершенстве владеет стрельбой из лука, обожает охотиться и не хочет следовать традициям королевства. Она бросает вызов могущественным кланам. Поведение Мериды грозит повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая накладывает на Мериду заклятье.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Храбрая сердцем 3D»