Храбрая сердцем 3D (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Brave
Мультфильм, Семейный90 мин6+
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О фильме
Принцесса Мерида в совершенстве владеет стрельбой из лука, обожает охотиться и не хочет следовать традициям королевства. Она бросает вызов могущественным кланам. Поведение Мериды грозит повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом к эксцентричной отшельнице, которая накладывает на Мериду заклятье.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- МЭРежиссёр
Марк
Эндрюс
- БЧРежиссёр
Бренда
Чепмен
- СПРежиссёр
Стив
Пёрселл
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актриса
Эмма
Томпсон
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актёр
Робби
Колтрейн
- Актёр
Кевин
МакКидд
- КФАктёр
Крэйг
Фергюсон
- СКАктриса
Сэлли
Кингхорн
- ЭФАктриса
Эли
Фрейзер
- ПБАктриса
Пейджи
Баркер
- МЭСценарист
Марк
Эндрюс
- СПСценарист
Стив
Пёрселл
- ИМСценарист
Ирен
Меччи
- БЧСценарист
Бренда
Чепмен
- КСПродюсер
Кэтрин
Сарафьян
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Елизавета
Арзамасова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Веденеева
- МШАктёр дубляжа
Михаил
Шуфутинский
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- АААктёр дубляжа
Александр
Аравушкин
- НСМонтажёр
Николас
С. Смит
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл