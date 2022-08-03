Хостел (фильм, 2005) смотреть онлайн

Отправившись в секс-тур по Европе, два американских студента и их отмороженный исландский попутчик узнают, что самая сладкая клубничка и самый безбашенный экстрим поджидают их в старушке Братиславе, где восточноевропейские красотки готовы чуть ли ни даром исполнить все желания горячих янки! Вскоре перед туристами гостеприимно распахивает двери отель их грез. Но у любых развлечений есть своя цена, и в этом заведении прайс-лист написан кровью! Сюда часто наведываются любители совсем других забав, и когда они достают свои инструменты, самые больные фантазии меркнут перед их хирургическим мастерством.

