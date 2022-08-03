Хостел (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.52005, Hostel
Ужасы, Детектив89 мин18+
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О фильме
Отправившись в секс-тур по Европе, два американских студента и их отмороженный исландский попутчик узнают, что самая сладкая клубничка и самый безбашенный экстрим поджидают их в старушке Братиславе, где восточноевропейские красотки готовы чуть ли ни даром исполнить все желания горячих янки! Вскоре перед туристами гостеприимно распахивает двери отель их грез. Но у любых развлечений есть своя цена, и в этом заведении прайс-лист написан кровью! Сюда часто наведываются любители совсем других забав, и когда они достают свои инструменты, самые больные фантазии меркнут перед их хирургическим мастерством.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- Режиссёр
Элай
Рот
- Актёр
Джей
Эрнандес
- ДРАктёр
Дерек
Ричардсон
- ЭГАктёр
Эйтор
Гудйонссон
- БНАктриса
Барбара
Неделякова
- ЯВАктёр
Ян
Власак
- ЯКАктриса
Яна
Кадержабкова
- ДЛАктриса
Дженнифер
Лим
- СЁАктриса
Сэико
Ёсида
- ЯГАктриса
Яна
Гавличкова
- РХАктёр
Рик
Хоффман
- Сценарист
Элай
Рот
- КБПродюсер
Крис
Бриггс
- МФПродюсер
Майк
Флайсс
- Продюсер
Элай
Рот
- ДФПродюсер
Дэниэл
Фриш
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЕСАктриса дубляжа
Евгения
Свиридова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ДБХудожник
Дэвид
Бакса
- ФКХудожник
Франко-Джакомо
Карбоне
- КВХудожник
Карел
Ванасек
- ДФМонтажёр
Джордж
Фолси мл.
- МХОператор
Милан
Хадима
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр