Хостел
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Хостел

Хостел (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.52005, Hostel
Ужасы, Детектив89 мин18+

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О фильме

Отправившись в секс-тур по Европе, два американских студента и их отмороженный исландский попутчик узнают, что самая сладкая клубничка и самый безбашенный экстрим поджидают их в старушке Братиславе, где восточноевропейские красотки готовы чуть ли ни даром исполнить все желания горячих янки! Вскоре перед туристами гостеприимно распахивает двери отель их грез. Но у любых развлечений есть своя цена, и в этом заведении прайс-лист написан кровью! Сюда часто наведываются любители совсем других забав, и когда они достают свои инструменты, самые больные фантазии меркнут перед их хирургическим мастерством.

Страна
США, Чехия
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хостел»