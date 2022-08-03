8.22021, Copshop
Триллер, Криминал102 мин18+
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Хороший, плохой, коп (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Джерард Батлер в криминальном триллере от режиссера «Козырных тузов» о мошеннике, который захотел спрятаться от своих врагов, сев в тюрьму, но наемные убийцы находят его даже там. На сотрудницу полиции Валери Янг нападает мошенник Тедди Маретто – он перешел дорогу стольким людям, что решил спрятаться от ненавистников в тюрьме. В этот же день арестовывают еще одного человека – Боба Виддика. Боб кажется всем обычным пьянчугой, но на самом деле он – наемный убийца и его цель – Тедди. Но это не единственный киллер, который попытается достать Маретто даже в полицейском участке. Чем закончится напряженный вечер с участием афериста, двух наемных убийц и неопытной полицейской?
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- АЛАктриса
Алексис
Лодер
- Актёр
Тоби
Хасс
- ЧЛАктёр
Чад
Л. Коулмэн
- РОАктёр
Райан
О’Нан
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- КЛАктёр
Каиви
Лайман
- РУАктёр
Роберт
Уокер Браншод
- ТБАктриса
Трэйси
Боннер
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- МУСценарист
Марк
Уильямс
- Продюсер
Джерард
Батлер
- ДКПродюсер
Джо
Карнахан
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- КХМонтажёр
Кевин
Хейл
- ХМОператор
Хуан
Мигель Аспирос