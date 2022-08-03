Хороший, плохой, коп
Wink
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Хороший, плохой, коп
8.22021, Copshop
Триллер, Криминал102 мин18+

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Хороший, плохой, коп (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Джерард Батлер в криминальном триллере от режиссера «Козырных тузов» о мошеннике, который захотел спрятаться от своих врагов, сев в тюрьму, но наемные убийцы находят его даже там. На сотрудницу полиции Валери Янг нападает мошенник Тедди Маретто – он перешел дорогу стольким людям, что решил спрятаться от ненавистников в тюрьме. В этот же день арестовывают еще одного человека – Боба Виддика. Боб кажется всем обычным пьянчугой, но на самом деле он – наемный убийца и его цель – Тедди. Но это не единственный киллер, который попытается достать Маретто даже в полицейском участке. Чем закончится напряженный вечер с участием афериста, двух наемных убийц и неопытной полицейской?

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хороший, плохой, коп»