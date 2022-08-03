Хороший, плохой, коп (фильм, 2021) смотреть онлайн

Джерард Батлер в криминальном триллере от режиссера «Козырных тузов» о мошеннике, который захотел спрятаться от своих врагов, сев в тюрьму, но наемные убийцы находят его даже там. На сотрудницу полиции Валери Янг нападает мошенник Тедди Маретто – он перешел дорогу стольким людям, что решил спрятаться от ненавистников в тюрьме. В этот же день арестовывают еще одного человека – Боба Виддика. Боб кажется всем обычным пьянчугой, но на самом деле он – наемный убийца и его цель – Тедди. Но это не единственный киллер, который попытается достать Маретто даже в полицейском участке. Чем закончится напряженный вечер с участием афериста, двух наемных убийц и неопытной полицейской?

