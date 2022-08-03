8.72015, Frozen Fever
Мультфильм, Приключения7 мин6+
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Холодное Торжество (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
В день рождения Анны, Эльза и Кристофф полны решимости подарить ей лучший праздник, сделанный когда-либо, но ледяные силы Эльзы могут принести больше вреда, чем организация праздника.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Короткометражка
КачествоFull HD, SD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Бак
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Ли
- Актриса
Кристен
Белл
- ИМАктриса
Идина
Мензел
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- Актёр
Джош
Гэд
- СФАктёр
Сантино
Фонтана
- КУАктёр
Крис
Уильямс
- ПБАктёр
Пол
Бриггс
- ГКАктриса
Грэйс
Кейплесс
- АШАктриса
Алекса
Шэй Низяк
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- КБСценарист
Крис
Бак
- ДЛСценарист
Дженнифер
Ли
- ПДПродюсер
Питер
Дель Вечо
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- Актриса дубляжа
Наталия
Быстрова
- АБАктриса дубляжа
Анна
Бутурлина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бирин
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пенкин
- Актёр дубляжа
Алексей
Фатеев
- МДХудожник
Майкл
Джиаймо
- ДДМонтажёр
Джефф
Дрэхейм
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек