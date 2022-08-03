Холодное Торжество
Wink
Детям
Холодное Торжество
8.72015, Frozen Fever
Мультфильм, Приключения7 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Холодное Торжество (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

В день рождения Анны, Эльза и Кристофф полны решимости подарить ей лучший праздник, сделанный когда-либо, но ледяные силы Эльзы могут принести больше вреда, чем организация праздника.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Короткометражка
Качество
Full HD, SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холодное Торжество»