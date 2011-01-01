Хижина в лесу (фильм, 2011) смотреть онлайн
7.62011, The Cabin in the Woods
Ужасы91 мин18+
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Сюжет
Шумная компания из пяти друзей сбегает на уик-энд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину. Забавное путешествие обернется леденящим душу кошмаром…
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДГРежиссёр
Дрю
Годдард
- ККАктриса
Кристен
Коннолли
- Актёр
Крис
Хемсворт
- АХАктриса
Анна
Хатчисон
- Актёр
Фрэн
Кранц
- ДУАктёр
Джесси
Уильямс
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- БДАктёр
Брайан
Дж. Уайт
- ЭААктриса
Эми
Акер
- ТДАктёр
Тим
ДеЗарн
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ДГСценарист
Дрю
Годдард
- Продюсер
Джосс
Уидон
- Продюсер
Джейсон
Кларк
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АКАктёр дубляжа
Антон
Колесников
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ШТХудожница
Шона
Трпчик
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ДДКомпозитор
Дэвид
Джульян