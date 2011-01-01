Хижина в лесу (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Шумная компания из пяти друзей сбегает на уик-энд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину. Забавное путешествие обернется леденящим душу кошмаром…



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