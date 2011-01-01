Хижина в лесу
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Хижина в лесу

Хижина в лесу (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.62011, The Cabin in the Woods
Ужасы91 мин18+

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Сюжет

Шумная компания из пяти друзей сбегает на уик-энд подебоширить в изолированную от всего мира деревенскую хижину. Забавное путешествие обернется леденящим душу кошмаром…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хижина в лесу»

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