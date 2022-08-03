Хитмэн
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Хитмэн

Хитмэн (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.02007, Hitman
Боевик, Триллер90 мин18+

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О фильме

Хитмэн был обучен, как высоко профессиональный убийца, чье самое мощное оружие — это хладнокровие и безмерная гордость за свою работу. 47 — это две последние цифры на штрихкоде, вытатуированном на его затылке, а также его единственное имя.

Страна
ЮАР, США, Болгария, Россия, Франция, Турция
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хитмэн»