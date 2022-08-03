Хитмэн (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.02007, Hitman
Боевик, Триллер90 мин18+
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О фильме
Хитмэн был обучен, как высоко профессиональный убийца, чье самое мощное оружие — это хладнокровие и безмерная гордость за свою работу. 47 — это две последние цифры на штрихкоде, вытатуированном на его затылке, а также его единственное имя.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.2 IMDb
- КЖРежиссёр
Ксавье
Жанс
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- Актриса
Ольга
Куриленко
- РНАктёр
Роберт
Неппер
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ГЙАктёр
Генри
Йен Кьюсик
- МОАктёр
Михаэль
Оффей
- КЭАктёр
Кристиан
Эриксон
- Актёр
Эрик
Эбони
- ДШАктёр
Джо
Шеридан
- СВСценарист
Скип
Вудс
- Сценарист
Лоуис
Пьер Бруно
- ААПродюсер
Адриан
Аскариа
- ЧГПродюсер
Чарльз
Гордон
- ПЛПродюсер
Пьер-Анж
Ле Пожам
- ДАПродюсер
Дэниэл
Альтер
- Продюсер
Лоуис
Пьер Бруно
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Макеев
- Актёр дубляжа
Евгений
Леонов-Гладышев
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- ААХудожник
Атанас
Апостолов
- ЛБОператор
Лоран
Барес
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли