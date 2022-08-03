Карты, деньги, два ствола (фильм, 1998) смотреть онлайн
1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Боевик, Комедия113 мин18+
О фильме
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Гай
Ричи
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- Актёр
Декстер
Флетчер
- НМАктёр
Ник
Моран
- Актёр
Джейсон
Стэйтем
- Актёр
Стивен
Макинтош
- Актёр
Николас
Роу
- НМАктёр
Ник
Марк
- ЧФАктёр
Чарльз
Форбс
- Актёр
Винни
Джонс
- ЛМАктёр
Ленни
МакЛин
- Сценарист
Гай
Ричи
- МВПродюсер
Мэттью
Вон
- ПМПродюсер
Питер
Мортон
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- СКХудожница
Стефани
Колли
- ИМХудожница
Ив
Мавракис
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ТМОператор
Тим
Морис-Джонс
- ДАКомпозитор
Дэвид
А. Хьюз
- ДМКомпозитор
Джон
Мерфи