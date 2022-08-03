Wink
Фильмы
Карты, деньги, два ствола

Карты, деньги, два ствола (фильм, 1998) смотреть онлайн

1998, Lock, Stock and Two Smoking Barrels
Боевик, Комедия113 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником. Парень проигрывает 500 тысяч, на уплату долга ему дают неделю, либо его ждут большие неприятности.

Жанр
Комедия, Боевик, Криминал
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карты, деньги, два ствола»