Карты, деньги, два ствола (фильм, 1998) смотреть онлайн

Четверо молодых парней накопили каждый по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них мог сыграть в карты с опытным шулером и матерым преступником. Парень проигрывает 500 тысяч, на уплату долга ему дают неделю, либо его ждут большие неприятности.

