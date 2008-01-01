Каратель: Территория войны (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Жесткий, брутальный и беспощадный вершитель порядка Фрэнк Кастл, по прозвищу Каратель ведет настоящую войну с миром организованной преступности. Он не знает жалости и компромиссов.



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