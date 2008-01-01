Каратель: Территория войны (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.72008, Punisher: War Zone
Боевики98 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Жесткий, брутальный и беспощадный вершитель порядка Фрэнк Кастл, по прозвищу Каратель ведет настоящую войну с миром организованной преступности. Он не знает жалости и компромиссов.
Каратель: Территория войны смотреть онлайн в хорошем качест�ве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛАРежиссёр
Лекси
Александр
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Доминик
Уэст
- ДХАктёр
Даг
Хатчисон
- КСАктёр
Колин
Сэлмон
- УНАктёр
Уэйн
Найт
- ДМАктёр
Дэш
Майок
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- СЯАктриса
Стефани
Янушаускас
- МКАктёр
Марк
Камачо
- РОАктёр
Романо
Орцари
- НССценарист
Ник
Сантора
- АМСценарист
Артур
Маркам
- МХСценарист
Мэтт
Холлоуэй
- Продюсер
Гейл
Энн Хёрд
- Продюсер
Ари
Арад
- Продюсер
Кевин
Файги
- ОГХудожница
Одетт
Гадури
- АКХудожница
Анника
Крауш
- СОператор
Стив
Гейнер
- МВКомпозитор
Майкл
Вандмахер