Каратель: Территория войны
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Каратель: Территория войны

Каратель: Территория войны (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Punisher: War Zone
Боевики98 мин18+

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Сюжет

Жесткий, брутальный и беспощадный вершитель порядка Фрэнк Кастл, по прозвищу Каратель ведет настоящую войну с миром организованной преступности. Он не знает жалости и компромиссов.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каратель: Территория войны»

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