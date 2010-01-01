Каратэ-пацан (фильм, 2010) смотреть онлайн

«Каратэ-пацан»—это боевик омальчике, который ради защиты подруги отхулиганов учитсякунг-фуумудрого наставника в исполнении легенды жанра Джеки Чана.



После трагической потери ипереезда вПекин12-летнийДре сталкивается сжестокостью местной шпаны исложностями адаптации кновой жизни. Впоисках защиты оннаходит убежище вшколе боевых искусств, где под руководством мистера Хана учится кунг-фуипреодолению страхов, открывая всебе силу духа. Вскоре судьба ставит перед мальчиком сложный выбор: бороться запобеду натурнире или сдаться под давлением врагов иобстоятельств. Вкритический момент Дре должен найти решимость, пройти через испытания ираскрыть свой потенциал.



Фильм«Каратэ-пацан»вдохновляет наверу всебя, показывает, как настойчивость инаставничество помогают вжизни, аяркие боевые сцены иэмоциональные моменты делают кино интересным для зрителей любого возраста.



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