Каратэ-пацан
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Каратэ-пацан

Каратэ-пацан (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.62010, The Karate Kid
Драма, Семейный134 мин12+

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О фильме

«Каратэ-пацан»—это боевик омальчике, который ради защиты подруги отхулиганов учитсякунг-фуумудрого наставника в исполнении легенды жанра Джеки Чана.

После трагической потери ипереезда вПекин12-летнийДре сталкивается сжестокостью местной шпаны исложностями адаптации кновой жизни. Впоисках защиты оннаходит убежище вшколе боевых искусств, где под руководством мистера Хана учится кунг-фуипреодолению страхов, открывая всебе силу духа. Вскоре судьба ставит перед мальчиком сложный выбор: бороться запобеду натурнире или сдаться под давлением врагов иобстоятельств. Вкритический момент Дре должен найти решимость, пройти через испытания ираскрыть свой потенциал.

Фильм«Каратэ-пацан»вдохновляет наверу всебя, показывает, как настойчивость инаставничество помогают вжизни, аяркие боевые сцены иэмоциональные моменты делают кино интересным для зрителей любого возраста.

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Страна
США, Китай
Жанр
Комедия, Семейный, Драма
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Каратэ-пацан»