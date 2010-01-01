Каратэ-пацан (фильм, 2010) смотреть онлайн
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О фильме
«Каратэ-пацан»—это боевик омальчике, который ради защиты подруги отхулиганов учитсякунг-фуумудрого наставника в исполнении легенды жанра Джеки Чана.
После трагической потери ипереезда вПекин12-летнийДре сталкивается сжестокостью местной шпаны исложностями адаптации кновой жизни. Впоисках защиты оннаходит убежище вшколе боевых искусств, где под руководством мистера Хана учится кунг-фуипреодолению страхов, открывая всебе силу духа. Вскоре судьба ставит перед мальчиком сложный выбор: бороться запобеду натурнире или сдаться под давлением врагов иобстоятельств. Вкритический момент Дре должен найти решимость, пройти через испытания ираскрыть свой потенциал.
Фильм«Каратэ-пацан»вдохновляет наверу всебя, показывает, как настойчивость инаставничество помогают вжизни, аяркие боевые сцены иэмоциональные моменты делают кино интересным для зрителей любого возраста.
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Рейтинг
- Режиссёр
Харольд
Цварт
- Актёр
Джеки
Чан
- Актёр
Джейден
Смит
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- ХВАктриса
Хань
Вэньвэнь
- ЮЖАктёр
Юй
Жунгуан
- УЧАктёр
У
Чжэньсу
- ВЧАктриса
Ван
Чжихэн
- ВЧАктёр
Ван
Чжэньвэй
- ДМАктёр
Джаред
Миннс
- ЛШАктёр
Лу
Шицзя
- РМСценарист
Роберт
Марк Кэмен
- Продюсер
Джеймс
Ласситер
- Продюсер
Джада
Пинкетт Смит
- Продюсер
Уилл
Смит
- КСПродюсер
Кен
Стовиц
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Куприянов
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Кузнецова
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Синявская
- ПВАктёр дубляжа
Петр
Вечерков
- ДНМонтажёр
Джоэль
Негрон
- РПОператор
Роджер
Прэтт
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер