Капоте (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.92005, Capote
Драмы, Исторические104 мин18+
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Сюжет
В 1959 году известному писателю Трумэну Капоте попалась на глаза газетная заметка, круто изменившая его жизнь и литературную карьеру. В ней говорилось о бойне в Канзасе, когда двое бандитов с невероятной жестокостью расправились с семьей из четырех человек.
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Информация
СтранаСША, Канада
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Криминал, Драмы
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Беннетт
Миллер
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Боб
Балабан
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- Актриса
Эми
Райан
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ЭМАктриса
Элли
Микельсон
- КСАктриса
Келси
Стефенсон
- ДФСценарист
Дэн
Футтерман
- ДКСценарист
Джералд
Кларк
- КБПродюсер
Кэролайн
Барон
- МОПродюсер
Майкл
Оуховен
- УВПродюсер
Уильям
Винс
- ДФПродюсер
Дэн
Футтерман
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- АКОператор
Адам
Киммел
- Композитор
Майкл
Дэнна