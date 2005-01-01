Капоте (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

В 1959 году известному писателю Трумэну Капоте попалась на глаза газетная заметка, круто изменившая его жизнь и литературную карьеру. В ней говорилось о бойне в Канзасе, когда двое бандитов с невероятной жестокостью расправились с семьей из четырех человек.



Капоте смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.