Капоте
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Капоте

Капоте (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.92005, Capote
Драмы, Исторические104 мин18+

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Сюжет

В 1959 году известному писателю Трумэну Капоте попалась на глаза газетная заметка, круто изменившая его жизнь и литературную карьеру. В ней говорилось о бойне в Канзасе, когда двое бандитов с невероятной жестокостью расправились с семьей из четырех человек.

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Информация

Страна
США, Канада
Качество
SD
Жанры
Исторические, Криминал, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Капоте»

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