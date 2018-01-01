Wink
Фильмы
Камелот: Возвращение короля
Актёры и съёмочная группа фильма «Камелот: Возвращение короля»

Актёры и съёмочная группа фильма «Камелот: Возвращение короля»

Режиссёры

Александр Астье

Александр Астье

Alexandre Astier
Режиссёр

Актёры

Александр Астье

Александр Астье

Alexandre Astier
АктёрArthur
Лионель Астье

Лионель Астье

Lionnel Astier
АктёрLéodagan de Carmélide
Антуан де Кон

Антуан де Кон

Antoine de Caunes
АктёрDagonet
Ален Шаба

Ален Шаба

Alain Chabat
АктёрLe Duc d'Aquitaine
Кристиан Клавье

Кристиан Клавье

Christian Clavier
АктёрLe Jurisconsulte
Кловис Корнийяк

Кловис Корнийяк

Clovis Cornillac
АктёрQuarto
Тома Куссо

Тома Куссо

Thomas Cousseau
АктёрLancelot du Lac
Гийом Гальенн

Гийом Гальенн

Guillaume Gallienne
АктёрAlzagar
Анн Жирар

Анн Жирар

Anne Girouard
АктрисаGuenièvre
Жан-Кристоф Эмбер

Жан-Кристоф Эмбер

Jean-Christophe Hembert
АктёрKaradoc de Vannes

Сценаристы

Александр Астье

Александр Астье

Alexandre Astier
Сценарист

Продюсеры

Александр Астье

Александр Астье

Alexandre Astier
Продюсер
Жан-Кристоф Эмбер

Жан-Кристоф Эмбер

Jean-Christophe Hembert
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Станислав Стрелков

Станислав Стрелков

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа

Операторы

Жан-Мари Дрюжо

Жан-Мари Дрюжо

Jean-Marie Dreujou
Оператор

Композиторы

Александр Астье

Александр Астье

Alexandre Astier
Композитор