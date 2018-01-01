Wink
Фильмы
Как украсть бриллиант
Актёры и съёмочная группа фильма «Как украсть бриллиант»

Режиссёры

Джоэл Хопкинс

Joel Hopkins
Режиссёр

Актёры

Пирс Броснан

Pierce Brosnan
АктёрRichard
Эмма Томпсон

Emma Thompson
АктрисаKate
Тимоти Сполл

Timothy Spall
АктёрJerry
Селия Имри

Celia Imrie
АктрисаPen
Лоран Лафитт

Laurent Lafitte
АктёрVincent Kruger
Луиз Бургуэн

Louise Bourgoin
АктрисаManon Fontaine
Мариза Беренсон

Marisa Berenson
АктрисаClothilde
Оливье Шантро

Olivier Chantreau
АктёрJean-Baptiste Durain
Эллен Томас

Ellen Thomas
АктрисаDoreen
Таппенс Мидлтон

Tuppence Middleton
АктрисаSophie

Сценаристы

Джоэл Хопкинс

Joel Hopkins
Сценарист
Тесс Моррис

Tess Morris
Сценарист

Продюсеры

Клеман Мисерез

Clément Miserez
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Ольга Сирина

Актриса дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Александр Белый

Актёр дубляжа

Художники

Патрик Дюран

Patrick Durand
Художник
Патриция Колин

Patricia Colin
Художница
Сандрин Мовезен-Боск

Alexandrine Mauvezin-Bosque
Художница

Монтажёры

Сьюзэн Литтенберг

Susan Littenberg
Монтажёр

Операторы

Жером Альмерас

Jérôme Alméras
Оператор

Композиторы

Жан-Мишель Бернар

Jean-Michel Bernard
Композитор