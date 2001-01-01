Как стать принцессой (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.42001, Как стать принцессой
Драмы, Комедии110 мин12+
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Сюжет
Миа Термополис – скромная калифорнийская школьница, которая старается не привлекать к себе внимания. Однажды бабушка из Европы, рассказывает девушке, что ее умерший отец был кронпринцем страны Дженовии, и Миа может стать коронованной особой. Отважится ли тихоня резко изменить свою жизнь?
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Драмы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Гэрри
Маршалл
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Джули
Эндрюс
- ГЭАктёр
Гектор
Элизондо
- ХМАктриса
Хизер
Матараццо
- Актриса
Мэнди
Мур
- Актриса
Кэролайн
Гудолл
- РШАктёр
Роберт
Шварцман
- ЭфАктёр
Эрик
фон Деттен
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- ШОАктёр
Шон
О’Брайан
- ДВСценарист
Джина
Вендкос
- МКСценарист
Мэг
Кэбот
- ДМПродюсер
Дебра
Мартин Чейз
- УХПродюсер
Уитни
Хьюстон
- МИПродюсер
Марио
Искович
- ЭХПродюсер
Эллен
Х. Шварц
- СРАктриса дубляжа
Светлана
Репетина
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- Актёр д�убляжа
Валерий
Кухарешин
- СКАктриса дубляжа
Снежина
Копрова
- ИМАктриса дубляжа
Ирина
Мазуркевич
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- БГМонтажёр
Брюс
Грин
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни