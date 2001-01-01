Как стать принцессой
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Как стать принцессой

Как стать принцессой (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.42001, Как стать принцессой
Драмы, Комедии110 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Миа Термополис – скромная калифорнийская школьница, которая старается не привлекать к себе внимания. Однажды бабушка из Европы, рассказывает девушке, что ее умерший отец был кронпринцем страны Дженовии, и Миа может стать коронованной особой. Отважится ли тихоня резко изменить свою жизнь?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Семейные, Кино для детей, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как стать принцессой»

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