Как стать принцессой (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Миа Термополис – скромная калифорнийская школьница, которая старается не привлекать к себе внимания. Однажды бабушка из Европы, рассказывает девушке, что ее умерший отец был кронпринцем страны Дженовии, и Миа может стать коронованной особой. Отважится ли тихоня резко изменить свою жизнь?



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