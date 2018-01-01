Биография

Шон О’Брайан — актер театра и кино. На его счету много театральных ролей, а также более 130 работ в кинематографе. Будущий актер родился в 1963 году в Луисвилле, штат Кентукки. Среднее образование мальчик получил в школе Св. Ксавьера. Решив стать актером, юноша отправился в Лос-Анджелес, затем в течение 4 лет осваивал актерское мастерство в Нью-Йорке. Его педагогами были многие известные артисты, в том числе Гэри Остин и Сэнди Деннис. В 90-х годах он окончательно обосновался в Лос-Анджелесе. Свои первые роли Шон О’Брайан сыграл в сериалах «Она написала убийство», «Женаты и с детьми», «Розанна». Позже актер снялся в популярных телесериалах «Квантовый скачок», «Беверли-Хиллз 90210», «Северная сторона», «Легенда о принце Валианте». Наиболее значимыми фильмами Шона О’Брайана стали картины «Фрэнки и Джонни», «Чаплин», «Багровый прилив», «Темные небеса», «Феномен», «Выход в Эдем», «Я буду дома к Рождеству», «Падение Олимпа», «День матери». Ярких персонажей он сыграл в сериалах «Фелисити», «Два парня и девушка», «Декстер», «Частная практика», «Кости».