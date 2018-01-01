Wink
Фильмы
К себе нежно
Актёры и съёмочная группа фильма «К себе нежно»

Актёры и съёмочная группа фильма «К себе нежно»

Режиссёры

Иван Китаев

Иван Китаев

Режиссёр

Актёры

Карина Разумовская

Карина Разумовская

АктрисаНадя
Артём Ткаченко

Артём Ткаченко

АктёрБорис
Пелагея Невзорова

Пелагея Невзорова

АктрисаВита
Алиса Конашенкова

Алиса Конашенкова

Alisa Konashenkova
АктрисаОливия
Ольга Медынич

Ольга Медынич

АктрисаДаша
Людмила Артемьева

Людмила Артемьева

АктрисаТамара
Леонид Бичевин

Леонид Бичевин

АктёрВячеслав
Александра Велескевич

Александра Велескевич

АктрисаСотрудница отеля
Елена Махова

Елена Махова

АктрисаПациентка
Владислав Ценёв

Владислав Ценёв

АктёрТренер по плаванию
Василий Бриченко

Василий Бриченко

Актёр
Анна Ещенко

Анна Ещенко

Актриса
Марта Носова

Марта Носова

Актриса

Сценаристы

Дарья Грацевич

Дарья Грацевич

Сценарист

Продюсеры

Владимир Маслов

Владимир Маслов

Продюсер
Ольга Филипук

Ольга Филипук

Продюсер
Дарья Грацевич

Дарья Грацевич

Продюсер

Операторы

Максим Смирнов

Максим Смирнов

Оператор