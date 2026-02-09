Фильм К себе нежно
2026, К себе нежно
Мелодрама, Комедия16+
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О фильме
Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис ушёл от неё два года назад, не выдержав рутины, хотя пара всё ещё не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови.
Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в её жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Иван
Китаев
- Актриса
Карина
Разумовская
- Актёр
Артём
Ткаченко
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- АКАктриса
Алиса
Конашенкова
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Леонид
Бичевин
- АВАктриса
Александра
Велескевич
- ЕМАктриса
Елена
Махова
- Актёр
Владислав
Ценёв
- ВБАктёр
Василий
Бриченко
- АЕАктриса
Анна
Ещенко
- МНАктриса
Марта
Носова
- ДГСценарист
Дарья
Грацевич
- ВМПродюсер
Владимир
Маслов
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДГПродюсер
Дарья
Грацевич
- МСОператор
Максим
Смирнов