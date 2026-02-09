К себе нежно
Wink
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К себе нежно

Фильм К себе нежно

2026, К себе нежно
Мелодрама, Комедия16+
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О фильме

Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис ушёл от неё два года назад, не выдержав рутины, хотя пара всё ещё не в разводе. Надя воспитывает дочь Оливию и продолжает жить в квартире свекрови.
Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в её жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «К себе нежно»