Изгоняющий дьявола (фильм, 1973) смотреть онлайн

Культовый триллер начала 70х годов, породивший массу подражаний. В семью известной актрисы приходит беда – ее дочь-подросток становится совершенно неуправляемой. Местные психиатры считают, что во всем виновата душевная травма, а местный священник подозревает одержимость дьяволом. Несмотря на то, что в подобную мистику уже не верит даже сама церковь, последний оставшийся в живых экзорцист едет на помощь девочке, не зная, что там он встретит собственную смерть…
ЖанрУжасы
КачествоSD
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.1 IMDb
- УФРежиссёр
Уильям
Фридкин
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ЛБАктриса
Линда
Блэр
- ЛДАктёр
Ли
Дж. Кобб
- ДМАктёр
Джейсон
Миллер
- КУАктриса
Китти
Уинн
- ДМАктёр
Джек
Макгоурэн
- УОАктёр
Уильям
О’Мэлли
- БХАктёр
Бартон
Хейман
- ПМАктёр
Питер
Мастерсон
- УПСценарист
Уильям
Питер Блэтти
- УППродюсер
Уильям
Питер Блэтти
- НМПродюсер
Ноэль
Маршалл
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВФАктёр дубляжа
Владимир
Ферапонтов
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ББАктёр дубляжа
Борис
Быстров
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ИАМонтажёр
Ивэн
А. Лоттман
- ОРОператор
Оуэн
Ройзман