Изгоняющий дьявола (фильм, 1973) смотреть онлайн

Культовый триллер начала 70х годов, породивший массу подражаний. В семью известной актрисы приходит беда – ее дочь-подросток становится совершенно неуправляемой. Местные психиатры считают, что во всем виновата душевная травма, а местный священник подозревает одержимость дьяволом. Несмотря на то, что в подобную мистику уже не верит даже сама церковь, последний оставшийся в живых экзорцист едет на помощь девочке, не зная, что там он встретит собственную смерть…

