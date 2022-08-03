Иуда (фильм, 2013) смотреть онлайн

Тайный смысл одного из самых известных библейских предательств не могут разгадать вот уже 2000 лет. Фильм-провокация по нашумевшей повести Леонида Андреева — это обратная сторона истории Иуды Искариота, апостола-изгоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле Иуда предал Христа?

