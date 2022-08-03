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Иуда

Иуда (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Иуда
Драма107 мин18+

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О фильме

Тайный смысл одного из самых известных библейских предательств не могут разгадать вот уже 2000 лет. Фильм-провокация по нашумевшей повести Леонида Андреева — это обратная сторона истории Иуды Искариота, апостола-изгоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле Иуда предал Христа?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иуда»