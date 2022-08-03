Иуда (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Иуда
Драма107 мин18+
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О фильме
Тайный смысл одного из самых известных библейских предательств не могут разгадать вот уже 2000 лет. Фильм-провокация по нашумевшей повести Леонида Андреева — это обратная сторона истории Иуды Искариота, апостола-изгоя, и поиск ответа на вопрос: почему на самом деле Иуда предал Христа?
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Актёр
Алексей
Шевченков
- Актёр
Сергей
Фролов
- Актёр
Андрей
Барило
- Актёр
Иван
Добронравов
- АБАктёр
Алексей
Боченин
- Актёр
Вадим
Яковлев
- Актриса
Ольга
Кавалай-Аксенова
- МДАктёр
Максим
Дугишов
- Актёр
Андрей
Богатырев
- АКАктёр
Андрей
Копытов
- Сценарист
Всеволод
Бенигсен
- ЛАСценарист
Леонид
Андреев
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронецкая
- МЭПродюсер
Мария
Эль
- ЕБПродюсер
Елена
Белова
- НДХудожница
Наталья
Дзюбенко
- АБХудожник
Андрей
Билан
- Монтажёр
Андрей
Богатырев
- НСМонтажёр
Наталья
Семенова
- ДМОператор
Дмитрий
Мальцев
- ССКомпозитор
Сергей
Соловьёв
- ДККомпозитор
Дмитрий
Курляндский