7.72021, A Cinderella Story: Starstruck
Мюзикл, Драма96 мин18+
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История Золушки: К звездам (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Финли - деревенская девушка, работающая на ферме. Но ее мечта – стать кинозвездой. Однажды в город приезжает съемочная команда нового приключенческого фильма, в том числе известный актер Джексон Стоун. Финли решает во что бы то ни стало добиться роли в картине, но проваливает пробы, поэтому ей приходится импровизировать – выдать себя за крутого ковбоя Хака.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Актриса
Бэйли
Мэдисон
- МЭАктёр
Майкл
Эванс Белинг
- ЭТАктриса
Эйприл
Телек
- ЛДАктриса
Лилиан
Дусе-Рош
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- МФАктёр
Мэтти
Финочио
- КХАктриса
Карен
Холнесс
- Актёр
Рики
Хе
- ДКАктёр
Дерек
Кван
- ТМАктёр
Трой
Маклафлин
- ДСПродюсер
Дилан
Селлерс
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц