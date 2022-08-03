История Золушки: К звездам
Wink
Фильмы
История Золушки: К звездам
7.72021, A Cinderella Story: Starstruck
Мюзикл, Драма96 мин18+

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История Золушки: К звездам (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Финли - деревенская девушка, работающая на ферме. Но ее мечта – стать кинозвездой. Однажды в город приезжает съемочная команда нового приключенческого фильма, в том числе известный актер Джексон Стоун. Финли решает во что бы то ни стало добиться роли в картине, но проваливает пробы, поэтому ей приходится импровизировать – выдать себя за крутого ковбоя Хака.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb