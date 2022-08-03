История рыцаря (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.32001, A Knight's Tale
Боевик, Мелодрама126 мин12+
О фильме
Он не подчинялся ни одному правилу, ибо был создан для того, чтобы их нарушать. После гибели своего господина слуга Уильям решается на отчаянную авантюру. Юноше удается изменить свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие ушедшего хозяина, предстать перед публикой молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтенштейном. Теперь в новом качестве ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах копьем и мечом. Отвага и решимость сэра Уильяма закалилась в бесчисленных схватках. Но в качестве последнего испытания пылкому сердцу великого самозванца послана страстная любовь, которой под силу выбить из седла самого неустрашимого воина…
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Брайан
Хелгеленд
- Актёр
Хит
Леджер
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- Актриса
Шаннин
Соссамон
- Актёр
Пол
Беттани
- Актриса
Лора
Фрейзер
- МЭАктёр
Марк
Эдди
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- СХАктёр
Скотт
Хэнди
- Актёр
Джеймс
Пьюрфой
- Сценарист
Брайан
Хелгеленд
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Брайан
Хелгеленд
- ТВПродюсер
Тим
Ван Реллим
- Актёр дубляжа
Михаил
Пореченков
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ЕИАктриса дубляжа
Евгения
Игумнова
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- КХХудожница
Кэролайн
Харрис
- КСМонтажёр
Кевин
Ститт
- РГОператор
Ричард
Грейтрекс
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл