История рыцаря

История рыцаря (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.32001, A Knight's Tale
Боевик, Мелодрама126 мин12+

О фильме

Он не подчинялся ни одному правилу, ибо был создан для того, чтобы их нарушать. После гибели своего господина слуга Уильям решается на отчаянную авантюру. Юноше удается изменить свою родословную и, присвоив себе доспехи и оружие ушедшего хозяина, предстать перед публикой молодым и родовитым рыцарем Ульрихом фон Лихтенштейном. Теперь в новом качестве ему предстоит доказывать свое благородное происхождение на рыцарских турнирах копьем и мечом. Отвага и решимость сэра Уильяма закалилась в бесчисленных схватках. Но в качестве последнего испытания пылкому сердцу великого самозванца послана страстная любовь, которой под силу выбить из седла самого неустрашимого воина…

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

