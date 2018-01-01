Wink
Детям
История игрушек 2
Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек 2»

Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек 2»

Режиссёры

Джон Лассетер

Джон Лассетер

John Lasseter
Режиссёр
Эш Брэннон

Эш Брэннон

Ash Brannon
Режиссёр
Ли Анкрич

Ли Анкрич

Lee Unkrich
Режиссёр

Актёры

Том Хэнкс

Том Хэнкс

Tom Hanks
АктёрWoody
Тим Аллен

Тим Аллен

Tim Allen
АктёрBuzz Lightyear
Джоан Кьюсак

Джоан Кьюсак

Joan Cusack
АктрисаJessie
Келси Грэммер

Келси Грэммер

Kelsey Grammer
АктёрProspector
Дон Риклз

Дон Риклз

Don Rickles
АктёрMr. Potato Head
Джим Варни

Джим Варни

Jim Varney
АктёрSlinky Dog
Уоллес Шоун

Уоллес Шоун

Wallace Shawn
АктёрRex
Джон Ратценбергер

Джон Ратценбергер

John Ratzenberger
АктёрHamm
Энни Поттс

Энни Поттс

Annie Potts
АктрисаBo Peep
Уэйн Найт

Уэйн Найт

Wayne Knight
АктёрAl McWhiggin

Сценаристы

Даг Чемберлен

Даг Чемберлен

Doug Chamberlin
Сценарист
Крис Уэбб

Крис Уэбб

Chris Webb
Сценарист
Джон Лассетер

Джон Лассетер

John Lasseter
Сценарист

Актёры дубляжа

Александр Баргман

Александр Баргман

Актёр дубляжа
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёр дубляжа
Александра Фатхи

Александра Фатхи

Актриса дубляжа
Сауле Искакова

Сауле Искакова

Актриса дубляжа
Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа

Монтажёры

Эди Итиока

Эди Итиока

Edie Ichioka
Монтажёр
Дэвид Йен Сэлтер

Дэвид Йен Сэлтер

David Ian Salter
Монтажёр
Ли Анкрич

Ли Анкрич

Lee Unkrich
Монтажёр

Операторы

Шэрон Кэлахан

Шэрон Кэлахан

Sharon Calahan
Оператор

Композиторы

Рэнди Ньюман

Рэнди Ньюман

Randy Newman
Композитор