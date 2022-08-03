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История игрушек 2

История игрушек 2 (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Toy Story 2
Мультфильм, Комедия88 мин0+

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О фильме

Ковбой Вуди и другие игрушки мальчика по имени Энди продолжают жить, радуясь каждому дню. Но неожиданно все меняется, когда Вуди похищает коварный коллекционер. В доме коллекционера он находит своих родственников.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История игрушек 2»