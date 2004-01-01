Испанский английский (фильм, 2004) смотреть онлайн
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Сюжет
«Испанский английский» — комедийная мелодрама 2004 года от режиссера Джеймса Л. Брукса с саундтреком Ханса Циммера. В главных ролях Теа Леони и Адам Сэндлер.
В центре сюжета — мексиканка Флор и ее маленькая дочь, которые переезжают из Мексики в Лос-Анджелес. Флор устраиваетс�я домработницей в дом повара Джона и его жены Деборы, где сталкивается с трудностями общения из-за незнания английского языка. Флор пытается адаптироваться в новой стране, преодолевая языковой барьер и сложности в общении с окружающими, но при этом старается сделать так, чтобы дочь забыла о своих корнях и родственниках, оставшихся в Мексике. Легкий и смешной фильм показывает отношения между людьми разных национальностей и культур к жизни, своим корням и семейным ценностям.
Фильм «Испанский английский» 2004 года смотреть онлайн можно на Wink. Кино наполнено веселыми сценами, основанными на языковом непонимании, которое становится причиной милых и курьезных недоразумений.
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Информация
Рейтинг
- ДЛРежиссёр
Джеймс
Л. Брукс
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актриса
Пас
Вега
- Актриса
Теа
Леони
- Актриса
Клорис
Личмен
- ШБАктриса
Шелби
Брюс
- Актриса
Сара
Стил
- ЙХАктёр
Йен
Хайланд
- ВЛАктриса
Виктория
Луна
- ССАктриса
Сесилия
Суарес
- РМАктёр
Рикардо
Молина
- ДЛСценарист
Джеймс
Л. Брукс
- ДЛПродюсер
Джеймс
Л. Брукс
- РСПродюсер
Ричард
Сакаи
- ДБПродюсер
Джоан
Брэдшоу
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Петров
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЕКАктриса дубляжа
Елена
Комиссаренко
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ЛАХудожница
Лесли
А. Поуп
- РММонтажёр
Ричард
Маркс
- ДСОператор
Джон
Сил
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер