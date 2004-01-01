Испанский английский (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

«Испанский английский» — комедийная мелодрама 2004 года от режиссера Джеймса Л. Брукса с саундтреком Ханса Циммера. В главных ролях Теа Леони и Адам Сэндлер.



В центре сюжета — мексиканка Флор и ее маленькая дочь, которые переезжают из Мексики в Лос-Анджелес. Флор устраиваетс�я домработницей в дом повара Джона и его жены Деборы, где сталкивается с трудностями общения из-за незнания английского языка. Флор пытается адаптироваться в новой стране, преодолевая языковой барьер и сложности в общении с окружающими, но при этом старается сделать так, чтобы дочь забыла о своих корнях и родственниках, оставшихся в Мексике. Легкий и смешной фильм показывает отношения между людьми разных национальностей и культур к жизни, своим корням и семейным ценностям.



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