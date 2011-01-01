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Искупление

Искупление (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Искупление
Драмы119 мин18+

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Сюжет

Действие фильма разворачивается в канун первого послевоенного Нового 1946 года в разоренном южном городе, где еще совсем недавно жили в мире и согласии представители различных национальностей. Молох войны разделил их на жертв и палачей, породил бесконечное сострадание и нечеловеческую низость.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искупление»

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