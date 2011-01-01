Искупление (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Искупление
Драмы119 мин18+
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Сюжет
Действие фильма разворачивается в канун первого послевоенного Нового 1946 года в разоренном южном городе, где еще совсем недавно жили в мире и согласии представители различных национальностей. Молох войны разделил их на жертв и палачей, породил бесконечное сострадание и нечеловеческую низос�ть.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АПРежиссёр
Александр
Прошкин
- ВРАктриса
Виктория
Романенко
- Актёр
Риналь
Мухаметов
- Актёр
Андрей
Панин
- ТЯАктриса
Татьяна
Яковенко
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- Актриса
Екатерина
Волкова
- НМАктриса
Наталья
Морозова
- АУАктёр
Алишер
Умаров
- НБАктёр
Николай
Бутенин
- ЭЛСценарист
Эльга
Лындина
- ФГСценарист
Фридрих
Горенштейн
- ТЯПродюсер
Татьяна
Яковенко
- ДППродюсер
Дмитрий
Пиркулов
- ЮСПродюсер
Юрий
Столяров
- АБХудожница
Анна
Бартули
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- ГКОператор
Геннадий
Карюк
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев