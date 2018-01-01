Wink
Фильмы
Исчезновение на 7-й улице
Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение на 7-й улице»

Режиссёры

Брэд Андерсон

Brad Anderson
Режиссёр

Актёры

Хейден Кристенсен

Hayden Christensen
АктёрLuke
Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрPaul
Тандиве Ньютон

Thandiwe Newton
АктрисаRosemary (в титрах: Thandie Newton)
Джейкоб Латимор

Jacob Latimore
АктёрJames
Тейлор Грутиус

Taylor Groothuis
АктрисаBriana
Джордан Тровиллион

Jordan Trovillion
АктрисаConcession Girl (в титрах: Jordon Trovillion)
Артур Картрайт

Arthur Cartwright
АктёрSecurity Guard
Нил Хафф

Neal Huff
АктёрChicago Reporter
Хью Магвайр

Hugh Maguire
АктёрPatient
Эрин Николь

Erin Nicole
АктрисаPaige (в титрах: Erin Nicole Brolley)

Продюсеры

Тоув Кристенсен

Tove Christensen
Продюсер
Селин Рэттрэй

Celine Rattray
Продюсер
Джой Гудвин

Joy Goodwin
Продюсер

Актёры дубляжа

Андрей Фединчик

Актёр дубляжа
Екатерина Брайковская

Актриса дубляжа

Операторы

Ута Бризвитц

Uta Briesewitz
Оператор

Композиторы

Лукас Видаль

Lucas Vidal
Композитор